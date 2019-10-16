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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:31 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.43% رابحاً 6.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1525.85 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
  
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.7 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 27.21% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.30%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.23% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز بنسبة 1.44%.
 

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