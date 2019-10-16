إحالة 4 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية الرجبية فى الغربية للتحقيق

قرر المحاسب جمال دويدار رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إحالة 4 اطباء من قوة العاملين بالوحدة الصحية بقرية الرجبية للتحقيق بسبب التسرب من العمل وعدم الانضباط الوظيفى.
كان رئيس مدينة السنطة قد تلقى تقرير من رئيس الوحدة المحلية بقرية مسهلة سمير الجوهرى وهشام الحداد سكرتير عام الوحده ، أنه أثناء زيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية الرجبية تم رصد 4 حالات ترك عمل بدون اذن مسبق لأطباء بالوحدة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحالتهم للتحقيق ورفع تقرير للواء هشام السعيد محافظ الغربية .
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