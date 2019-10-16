إحالة 4 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية الرجبية فى الغربية للتحقيق

كان رئيس مدينة السنطة قد تلقى تقرير من رئيس الوحدة المحلية بقرية مسهلة سمير الجوهرى وهشام الحداد سكرتير عام الوحده ، أنه أثناء زيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية الرجبية تم رصد 4 حالات ترك عمل بدون اذن مسبق لأطباء بالوحدة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحالتهم للتحقيق ورفع تقرير للواء هشام السعيد محافظ الغربية .