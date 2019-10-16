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إتاحة الحجز المسبق لـ iPhone 11 بمصر السبت المقبل

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:17 م
إتاحة الحجز المسبق لـ iPhone 11 بمصر السبت المقبل ارشيفية
كتبت: هبة السيد

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أتاحت شركة ابل اليكترونيكس الأمريكية، الحجز المسبق لهاتف iPhone 11 الجديد بإصداراته الثلاثة iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max  مصر يوم السبت المقبل الموافق 16 أكتوبر، تحديدا فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

وكشف إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة "تريد لاين" موزع الشركة بمصر، أنه لأول مرة سيتم إتاحة التأمين ضد كسر الشاشة لكل عميل يقوم بحجز وشراء هاتف iPhone 11 الجديد، وذلك بالتعاون مع شركة AXA ، ويمتد التأمين لمدة 12 شهرا، وذلك فى ظل ارتفاع تكلفة تغيير شاشة الهاتف فى حالة تعرضها للكسر".

وسوف يتاح الحجز المسبق لمدة أسبوع كامل بعدة طرق سواء عبر الموقع الإلكترونى أو من خلال فروع الشركة أو الكول سنتر.

 

 


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