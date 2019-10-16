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أمن الإسماعيلية يحرر رجل أعمال بعد اختطافه لطلب فدية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:53 م
أمن الإسماعيلية يحرر رجل أعمال بعد اختطافه لطلب فدية رجل الأعمال
الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

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نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، من تحرير رجل الأعمال المختطف من قبل مسلحين، بعد مداهمة قوات الأمن لإحدى المزارع بمنطقة المطربة علي الحدود بين محافظة بورسعيد والدقهلية، والتي أخفي فيها الجناة رجل الأعمال المختطف فيها من أجل طلب فدية مالية كبيرة.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسماعيلية، أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة نجحت خلال ساعات من اختطاف رجل الأعمال من تحديد هوية بعض الجناة المشاركين في عملية الخطف، وتم استجوابهم للوصول إلي باقي أفراد العصابة، ونجحت مأمورية موسعة ضمت مساء اليوم من مداهمة مزرعة بمنطقة "المطرية" على الحدود بين محافظة بورسعيد والدقهلية وتحرير المختطف والقبض علي المتهمين، بعد تبادل لإطلاق النار مع المتهمين.

كانت أسرة رجل الأعمال  المختطف قد حرروا، محضر رقم  4459 لسنة 2019 إدارى قسم ثان الإسماعيلية، باختطافه من أحدى مقاهي بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، من قبل 6 مسلحين ملثمين تحت تهديد السلاح، ويحملون أسلحة نارية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم فحص جميع الكاميرات.


اختطاف اشرف النادى

اشرف النادى

اختطاف رجل اعمال بالاسماعيليه

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