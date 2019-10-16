أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-10-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 180.20 ريال سعودى مقابل 48.05 دولار أمريكى .





اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :



سعر الذهب عيار 24 بنحو 178.84 ريال بما يعادل 47.67$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 163.94 ريال بما يعادل 43.70$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 156.49 ريال بما يعادل 41.71$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 134.13 ريال بما يعادل 35.75$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 104.32 ريال بما يعادل 27.81$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.42 ريال بما يعادل 23.83$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,562 ريال بما يعادل 1,483$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,252 ريال بما يعادل 333.69$

سعر كيلو الذهب بنحو 178,837 ريال بما يعادل 47,669$