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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:59 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-10-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 180.20 ريال سعودى مقابل 48.05 دولار أمريكى .


 

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :
 

سعر الذهب عيار 24     بنحو  178.84 ريال      بما يعادل  47.67$

سعر الذهب عيار 22     بنحو  163.94 ريال      بما يعادل  43.70$

سعر الذهب عيار 21     بنحو  156.49 ريال      بما يعادل  41.71$

سعر الذهب عيار 18     بنحو  134.13 ريال      بما يعادل  35.75$

سعر الذهب عيار 14     بنحو  104.32 ريال      بما يعادل  27.81$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 89.42 ريال          بما يعادل  23.83$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,562  ريال        بما يعادل  1,483$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,252 ريال        بما يعادل  333.69$

سعر كيلو الذهب       بنحو 178,837 ريال     بما يعادل  47,669$


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