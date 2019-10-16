أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-10-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-10-2019، لجميع الأعيرة، عقب تراجع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات، بمستهل تعاملات اليوم فى سوق الصاغة، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجاً فى مصر 672 جنيها للجرام.



سعر الذهب اليوم بعد هبوط الأسعار:





عيار 18 سجل 576 جنيه للجرام.



عيار 21 سجل 672 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 768 جنيه للجرام.



الجنيه الذهب 5376 جنيها.



أوقية الذهب 1482 دولارا.

وقال رأفت أمين تاجر ذهب بسوق الصاغة فى مصر ، إن الأسعار العالمية للذهب سجلت تراجعا ملحوظاً مع فتح التداول على الذهب، إذ انخفضت أوقية الذهب من 1489 إلي 1482 دولار، مشيراً إلى عدم استمرار الأسعار عند وضعها الحالي.

أسعار الذهب في مصر ، تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.