أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 16- 10-2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16-10-2019.

إيقاف تداول 6 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

والشركات التى تم إيقاف تداولها هى الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الأهلى للتنمية والاستثمار، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، إيديتا للصناعات الغذائية.

البورصة تربح 7.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.965 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.965 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 269.6 مليون ورقة مالية بقيمة 827.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.3 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.98%، والعرب على 9.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.31%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 16.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 75.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 67.9 مليون جنيه، 25.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 14209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 2045 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 17071 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 5287 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1407 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.91% ليغلق عند عند مستوى 472 نقطة.

وارتفعت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 24 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس بسعر إغلاق 1.612 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.47%

- الأهلى للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 5.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.35%

- المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر بسعر إغلاق 7.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.04%

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 15.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.40%

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 4.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.17%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج-2 بسعر إغلاق 0.001 جنيه بنسبة تراجع بلغت 66.67%

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 10.6000 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.28%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.807 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.77%

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 4.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.52%

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 6.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.73%