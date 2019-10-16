أسباب الإمساك أهمها تناول الكثير من منتجات الألبان

كتب بيتر إبراهيم

الإمساك يعنى أن حركات الأمعاء لديك صعبة أو تحدث بشكل أقل من المعتاد، والجميع تقريبا يمر من خلال ذلك في مرحلة ما.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “WebMD” فتختلف المدة الزمنية المعتادة بين حركات الأمعاء بشكل كبير من شخص لآخر، وبعض الناس يدخلون الحمام ثلاث مرات في اليوم، والبعض الآخر لديهم عدة مرات في الأسبوع.

أعراض الإمساك

قلة حركات الأمعاء.

مشكلة في وجود حركة الأمعاء.

البراز الصلب أو الصغير.

شعور بأن كل شيء لم يخرج.

انتفاخ البطن.

وقد تشعر أيضًا أنك بحاجة إلى مساعدة لتفريغ أمعائك، مثل الضغط على بطنك أو استخدام إصبع لإزالة البراز من أسفل.

أسباب الإصابة بالإمساك

بعض أسباب الإمساك تشمل: