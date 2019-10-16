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أب يقتل ابنه ويقطع جثته لسوء سلوكه فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:21 م
أب يقتل ابنه ويقطع جثته لسوء سلوكه فى القنطرة شرق بالإسماعيلية جثة
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة شرق، من القبض على أب بتهمة قتل نجله مستخدما سلاح أبيض بسبب سوء سلوكه.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للعميد هشام مروان مأمور مركز شرطة القنطرة شرق بالعثور على جثة شاب ممزقة بسلاح أبيض.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الجثة لشاب يدعى "احمد .ع" 19 عام وجد مقتولا وبالجثة عدة طعنات بمناطق متفرقة من الجسم ،على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية وبرئاسة العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية ضم الرائد مصطفى سلامة رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونيه .

أوكل لفريق البحث كشف غموض وملابسات وأسباب الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة العامة، وتوصلت تحريات فريق البحث الى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "عبده.ف" 60 عام والد المجنى عليه.

تمكن فريق البحث من القبض على الاب القاتل وبمناقشته اعترف بارتكابه واقعة القتل بسبب سوء سلوك نجله، وأضاف بأنه شفى غليله من أفعال نجله المعيبة والمشينة وقام بقتله وفصل رقبته عن جسده لينال عقاب ما فعله.

وبإرشاد المتهم تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .

 

 

 


امن الاسماعيلية

اب يقتل نجله

مقتل شاب لسوء سلوكه

اللواء محمود هندى

ابن يقتل ابنه فى الاسماعيلية

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