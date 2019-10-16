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آلاف الأطفال يتعرضون لحروق بسبب القهوة والشاى الساخن

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:00 م
آلاف الأطفال يتعرضون لحروق بسبب القهوة والشاى الساخن احذرى انسكاب الشاى والقهوة على طفلك
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية فى تقرير لها اليوم، أن آلاف الأطفال يعانون من حروق بسبب الشاي والقهوة، بينما يحذر خبراء الصحة من مخاطر المشروبات الساخنة، حيث حدث ما يقرب من 900 حادث في عام 2018 للأطفال أقل من عامين، كانت بسبب المشروبات الساخنة.

وقالت الصحيفة، إن 35 ألف طفل تحت سن 16 في إنجلترا وويلز احترقوا في 5 سنوات.

حذر الجراحون الأطفال الذين يعانون من حروق في حاجة إلى عمليات على مدى الحياة، تظهر الإحصائيات أن الآلاف من الأطفال يحتاجون إلى علاج فى المستشفى للحروق بسبب الأطعمة والمشروبات الساخنة.

احذرو الشاى الساخن
احذرو الشاى الساخن

تكشف أرقام الصحة العامة فى بريطانيا، أن 35000 من الأطفال دون سن 16 عامًا في إنجلترا وويلز يحتاجون إلى رعاية متخصصة للحروق خلال السنوات الخمس الماضية.

وشمل نصف هذه الحوادث (17،052) حوادث حروق الأطفال الذين عانوا من الطعام الساخن وكذلك الشاي والقهوة.

أصدرت الكلية الملكية للجراحين، والرابطة البريطانية للحروق تحذيراً من مخاطر المشروبات الساخن،

وقد حث كلاهما الآباء على إبقاء المشروبات الساخنة بعيدة عن أطراف الطاولات، وأسطح العمل، حيث يمكن للأطفال الوصول إليهم، حيث يدعمان حملة SafeTea لمنع الحروق الخطيرة من غلي أكواب الشاي أو القهوة.

وقال أندرو ويليامز، استشاري الجراحة التجميلية في تشيلسي ،ومستشفى ويستمنستر، والمتخصص في الحروق: "إصابات الحروق شائعة، وقد تكون مدمرة، ومأساوية حدوثها فى كثير من الأحيان، مشيرة إلى أن الامر بالنسبة للطفل هو غاية فى السهولة، حيث يقوم بسحب سلك غلاية، أو يطرق فنجانًا من الشاي، ويمكن أن يتعرض للتشوه مدى الحياة.

وقالت الصحيفة، إن كل ثانية مهمة عندما يتعلق الأمر بمعالجة حروق الجديدة، لذلك من الضروري أن يعرف الآباء الإسعافات الأولية الأساسية، وخاصة أهمية وضع الجلد المحمر " مكان الاصابة "، تحت الماء البارد، على سبيل المثال، مضيفة أنه قد يحتاج المرضى إلى عمليات جراحية متعددة وترقيع الجلد مع تقدم العمر، لأن بشرتهم تستمر في النمو.

أضاف ويليامز: يمكن أن يكون التعافي من حروق خطيرة أو مرهقًا جسديًا، ويمكن أن يؤثر على جميع أفراد الأسرة، بالنسبة للأطفال الصغار، قد لا تنمو أنسجة معهم، مع ما يترتب على ذلك الحاجة إلى سنوات من العمليات، والعلاج المحتمل.

الحروق بسبب الشاى
الحروق بسبب الشاى

 


الحروق

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الشاى والقهوة

انسكاب الشاى والقهوة ن

حوادث الحروق

علاج حوادث الحروق

كيفية علاج حوادث الحروق

تجنب حروق الشاى والقهوة

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