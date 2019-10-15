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11 جلسة حول المستثمرين المصريين بالخارج ودعمهم لجهود التنمية بمؤتمر "مصر تستطيع"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:37 م
11 جلسة حول المستثمرين المصريين بالخارج ودعمهم لجهود التنمية بمؤتمر "مصر تستطيع" مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية
كتب محمود راغب

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كشفت أجندة مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذى تنظمه وزارتى الهجرة والتخطيط، والمقرر بدء فعاليته اليوم الثلاثاء بقاعة المنارة، خلال الفترة (15-16 أكتوبر)انعقاد 11 جلسة على مدار اليومين.
 
وستتناول كل ورشة عرض الوزير المختص، الذى من المقرر أن يناقش سبل التنمية فى إفريقيا والاستثمار فى عدد من القطاعات مثل التكنولوجيا ودعم المناطق اللوجستية والطاقة والأدوات المالية والتعليم والصحة والقطاع الزراعى والتصنيع الغذائى والسياحى وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
ويبدأ اليوم الأول للمؤتمر بحفل الافتتاح، الذى يتضمن البدء بالسلام الجمهورى، يعقبه عرض فيلم عن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، يليه كلمة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتى تقدم وتكرم خلالها الخبراء والعلماء  المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية والذي يبلغ عددهم  65، وعلى رأسهم ذكرى الراحل الدكتور عبد الحليم عمرو أحد أنبغ علماء مصر تستطيع، وصاحب اختراع (الهراس أمير)، وتختم الجلسة بكلمة الدكتورة هالة السعيد  وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن الإصلاح الاقتصادي ومستقبل التنمية في مصر.
 
وتنطلق الجلسة الافتتاحية تحت عنوان"الاستثمارات في المشروعات الكبرى"، عقب حفل الإفتتاح مباشرة، والتي  يستعرض خلالها كل وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، و كميل حليم مالك لشركة متخصصة في التطوير العقاري والإنشاءات بالولايات المتحدة الأمريكية، و أحمد رستم خبير أول شئون التمويل ومدرب شباب البنك الدولي لتطوير أدائهم المهني بأمريكا، و أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، و أيمن لطفي مطور عقاري باستراليا، و كرم خليل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بنيويورك للخدمات الفندقية، و عماد عزمي صاحب إحدى الشركات الهندسية بالإمارات، سبل الاستثمار فى المشروعات الكبرى.
 
 

الهجره

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مصر تستطيع بالاستثمار

مصر تستطيع

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