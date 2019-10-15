100 مليون صحة: المقارنات على السوشيال ميديا تضر بالصحة النفسية

ويشار إلى أن حملة 100 مليون صحة تقوم بالكشف المبكر عن فيرس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة وتقدم العلاج بالمجان للمصابين بأمراض مزمنة.
جدير بالذكر أن المبادرة لها أكثر من 300 نقطة ثابتة ومتحركة بالجمهورية تقدم خدمات الفحص بالمجان .
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
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ويشار إلى أن حملة 100 مليون صحة تقوم بالكشف المبكر عن فيرس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة وتقدم العلاج بالمجان للمصابين بأمراض مزمنة.
جدير بالذكر أن المبادرة لها أكثر من 300 نقطة ثابتة ومتحركة بالجمهورية تقدم خدمات الفحص بالمجان .
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