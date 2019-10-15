100 مليون صحة: المقارنات على السوشيال ميديا تضر بالصحة النفسية

كتب وليد عبد السلام

قالت مبادرة 100 مليون صحة، إنه يجب البعد عن المقارنات اليومية بين الأشخاص بعضهم البعض خاصة على السوشيال ميديا، مؤكدة أن هذة الأمورتؤثر على الحالة النفسية للأشخاص بشكل مباشر .

وتابعت مبادرة 100 مليون صحة: "ابعد عن المقارنات فى حياتك اليومية وعلى مواقع التواصل الإجتماعى وكل واحد فينا له شخصية متميزة بتبدع وتتألق كل ما تزيد ثقتها بنفسها".

ويشار إلى أن حملة 100 مليون صحة تقوم بالكشف المبكر عن فيرس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة وتقدم العلاج بالمجان للمصابين بأمراض مزمنة.

جدير بالذكر أن المبادرة لها أكثر من 300 نقطة ثابتة ومتحركة بالجمهورية تقدم خدمات الفحص بالمجان .