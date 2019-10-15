سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

ولى عهد أبوظبى وبوتين يشهدان مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:50 م
ولى عهد أبوظبى وبوتين يشهدان مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين ولى عهد أبو ظبى والرئيس الروسى
أبوظبى(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الروسى فلاديمير بوتين مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية والتى تستهدف تطوير الشراكة الإستراتيجية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك فى مختلف القطاعات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء عقب جلسة مباحثات رسمية بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس بوتين الذى يقوم بزيارة للإمارات حاليا، حيث رحب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس بوتين، متمنيا أن تحقق زيارته أهدافها المرجوة فى دعم العلاقات الإماراتية - الروسية ودفعها إلى الأمام فى المجالات المختلفة بما يصب فى مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وكان الرئيس الروسى بوتين وصل اليوم إلى الإمارات فى زيارة رسمية؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهم الملفات الإقليمية والدولية.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الروسي، فى المطار ثم توجها إلى قصر الوطن الرئاسي، الذى أقيمت فيه مراسم استقبال رسمية لبوتين، حيث يستضيف جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليعقد بعد ذلك الزعيمان مباحثات ثنائية.

وكان مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، قد ذكر أن المحادثات التى تستضيفها أبوظبى ستركز على مسائل التطوير اللاحق للتعاون الثنائى فى القطاعين التجارى الاقتصادى والاستثماري، وتبادل الآراء حول القضايا الحيوية الدولية والإقليمية.

وهذه الزيارة، التى وصفتها وسائل الإعلام الإماراتية بالتاريخية، الثانية لبوتين إلى الإمارات منذ 2007، فيما عقد الرئيس الروسى 10 لقاءات مع ولى عهد أبوظبى إضافة إلى سلسلة اتصالات هاتفية كان آخرها فى 10 يونيو الماضي.

وتأتى الزيارة فى إطار جولة خليجية بدأها بوتين بزيارة السعودية، تم خلالها توقيع وثائق مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما فى مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.

 

 


ولى عهد ابو ظبى

بوتين

زياره بوتين للامارات

الامارات

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة