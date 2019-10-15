سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتى تعزيز التعاون الاقتصادى خاصة فى مجالات الغاز الطبيعى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:36 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتى تعزيز التعاون الاقتصادى خاصة فى مجالات الغاز الطبيعى وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى نظيره الكرواتى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استهل وزير الخارجية سامح شكري زيارته الحالية للعاصمة الكرواتية زغرب بعقد جلسة مشاورات سياسية مع وزير الخارجية والشئون الأوروبية الكرواتي "جوردان جريتش رادمان" صباح اليوم الثلاثاء.

 

 قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أكد في بداية اللقاء على تطلعه لأن تسفر زيارته إلى زغرب عن تحقيق انطلاقة هامة في مسيرة العلاقات بين مصر وكرواتيا والتي تشهد زخماً متنامياً في الأعوام الأخيرة، معرباً عن الشكر للوزير "رادمان" والحكومة الكرواتية على حفاوة الاستقبال، ومقدماً التهنئة إلى نظيره الكرواتي على قرب تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي.

WhatsApp Image 2019-10-15 at 2.49.01 PM
 

 وأوضح حافظ أن المشاورات بين الوزيرين شهدت نقاشات هامة حول سُبل تعزيز مختلف مجالات التعاون على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث اتفق الوزيران على أهمية التشاور المستمر حول أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

WhatsApp Image 2019-10-15 at 2.48.57 PM

وفي هذا السياق، أردف حافظ أن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والنقل البحري، والعمل على زيادة معدلات التجارة البينية لتعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، حيث أطلع شكري وزير خارجية كرواتيا على التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في أعقاب تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، وما يوفره من فرص واعدة للاستثمار استفادةً من المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، واستغلالاً للموقع المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تجعل من مصر بوابة للأسواق الأفريقية والعربية، فضلاً عن المدن الذكية الجديدة التي يجري إقامتها في مصر. كما تم التطرق كذلك إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة للتعاون في مجال السياحة.

 

ومن ناحية أخرى، تناولت المشاورات التحديات المشتركة التي تواجه مصر وكرواتيا وسبل التصدي لها، وفي مقدمتها ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث استعرض شكري ما تم تحقيقه من تقدم في هذا الصدد. كما قدم الوزير شكري شرحاً حول أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي لعام 2019 والمتعلقة بتعزيز السلم والأمن وتسوية النزاعات ودفع عجلة التنمية في القارة، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.

WhatsApp Image 2019-10-15 at 2.49.00 PM(1)

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير الكرواتي حرص خلال اللقاء على التعرُف على الموقف المصري إزاء التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والرؤية المصرية حول سبل حلحلة الأزمات المختلفة في سائر المنطقة، وخاصةً ما تشهده الساحة السورية حالياً، حيث شدّد الوزير شكري على رفض مصر للعدوان التركي، مشيراً إلى تأثيراته بالغة السلبية على صعيد مسار عملية التسوية السياسية وكذا تداعياته الخطيرة على الوضع الإنساني هناك، مع التأكيد على حق السوريين في الدفاع عن أنفسهم، لاسيما أيضاً مع ما أصدره كلا من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية من موقف واضح بشأن رفض العدوان التركي.

 

هذا، واستعرض وزير خارجية كرواتيا رؤية بلاده للتطورات التي تشهدها أوروبا، وأولويات كرواتيا خلال رئاستها القادمة للاتحاد الأوروبي، حيث أكد الوزير شكري أن مصر تدرك الجهود الهائلة التي كرستها كرواتيا لهذه المهمة، معرباً عن ثقته في نجاح الرئاسة الكرواتية.


مصر

اخبار مصر

اخبار سوريا

وزير الخارجيه

سامح شكرى

العدوان التركى على سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"سوريا الديمقراطية": مقتل عشرات من الجيش التركى والفصائل المسلحة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:22 م

الجيش السورى وقوات سوريا الديمقراطية "يد واحدة" فى مواجهة الاحتلال التركى.. استشهاد 35 سوريا ومقتل 78 من الأتراك فى 24 ساعة.. الجيش يدخل مطار الطبقة العسكرى وتل تمر.. وأهالى "عين عيسى" يستقبلون الجنود بالزغاريد

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:22 م

سوريا الديمقراطية تعلن استشهاد 35 سوريا ومقتل 78 من جيش الاحتلال التركى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:36 م

قوات سوريا الديمقراطية: أفشلنا كافة الهجمات التركية على رأس العين

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:40 ص

"السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:59 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة