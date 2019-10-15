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وزيرة البيئة تتابع تنفيذ مشروع استخدام الدراجات فى جامعة الفيوم لخفض التلوث

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:05 م
وزيرة البيئة تتابع تنفيذ مشروع استخدام الدراجات فى جامعة الفيوم لخفض التلوث استخدام الدراجات فى جامعة الفيوم
كتبت آية دعبس

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تفقدت وزيرة البيئة، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم منظومة النقل المستدام داخل جامعة الفيوم، حيث تقوم الوزارة والجامعة ومحافظة الفيوم من خلال مشروع استدامة النقل فى مصر  بتنفيذ المشروع الرائد" نظام المشاركة فى استخدام الدراجات " .
 
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية نشر ثقافة استخدام الدراجات التى تعد وسيلة صحية وآمنة بيئياً تساعد على تقليل التلوث الناتج من عوادم وسائل النقل المختلفة وتخفف من انبعاثات الاحتباس الحرارى وخاصة ثانى أكسيد الكربون، مُضيفه أنه لابد من الحفاظ على محطات انتظار  الدراجات داخل حرم الجامعة لضمان استدامة المشروع.
 
وخلال الجولة قامت وزيرة البيئة بفتح نقاش مع عدد من طلاب الجامعة حول آرائهم فى المشروع واقتراحاتهم لتطويره.
 
وكانت وزارة البيئة قد وقعت بروتوكول تعاون مع محافظة وجامعة الفيوم لتتفيذ هذا المشروع بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى( UNDP) ومرفق البيئة العالمية (GEF)، حيث يهدف المشروع إلى نشر ثقافة النقل غير الآلى كوسيلة  انتقال يومية تساعد على تحسين الصحة العامة للمواطنيين، حيث يساهم المشروع فى توفير استهلاك الطاقة ،كما يعمل على تقليل الزحام  وتيسيير حركة المركبات.
 
تضمن المشروع تنفيذ عدة أنشطة بمدينة الفيوم، حيث يتم تطوير أرصفة المشاة فى عدد 6 شوارع رئيسية بطول 14 كيلو متر من أجل تأمين حركة المشاة ، كما تم إنشاء محاور آمنه  لإستخدام الدراجات فى تلك الشوارع وتم تصميم وتصنيع وتركيب عدد 118 وحدة انتظار للدراجات تتسع لما يقرب من 350 دراجة، كما يقوم المشروع بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بالفيوم من أجل  تسويق وتشجيع إستخدام الدراجات، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية لشرائح المجتمع المختلفة  لتشجيع المشى واستخدام الدراجات.

وزارة البيئة

النقل المستدام

النقل المستدام بالفيوم

جامعة الفيوم

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