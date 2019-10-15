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وزارة الدفاع الروسية: الجيش السورى يسيطر سيطرة كاملة على منبج

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:48 م
وزارة الدفاع الروسية: الجيش السورى يسيطر سيطرة كاملة على منبج العدوان التركى على سوريا
رويترز

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اكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السورى يسيطر سيطرة كاملة على مدينة منبج، وذلك حسبما نُشر على وكالة الأنباء "رويترز"

كما قالت وزارة الدفاع، الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات على خط التماس بين الجيشين السورى والتركى بشمال سوريا


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