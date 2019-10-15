وزارة الدفاع الروسية: الجيش السورى يسيطر سيطرة كاملة على منبج

اكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السورى يسيطر سيطرة كاملة على مدينة منبج، وذلك حسبما نُشر على وكالة الأنباء "رويترز"
كما قالت وزارة الدفاع، الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات على خط التماس بين الجيشين السورى والتركى بشمال سوريا
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
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اكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السورى يسيطر سيطرة كاملة على مدينة منبج، وذلك حسبما نُشر على وكالة الأنباء "رويترز"
كما قالت وزارة الدفاع، الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات على خط التماس بين الجيشين السورى والتركى بشمال سوريا
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