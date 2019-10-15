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وزارة البترول: "موك" منصة هامة لتعزيز التعاون بين دول المتوسط

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:04 م
وزارة البترول: "موك" منصة هامة لتعزيز التعاون بين دول المتوسط حقل بترول
كتبت - مروة الغول

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أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مؤتمر موك يعد منصة هامة تعمل على تعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط لتبادل الخبرات وتسهيل المناقشات البناءة حول قضايا الطاقة العالمية والمحلية وأخر مستجدات التكنولوجيات الحديثة فى صناعة البترول والغاز.
 
وأضافت الوزارة، أن مصر تبنت رؤية 2030 والتي تهدف لإيجاد اقتصاد متنوع يمتاز بالتنافسية ويعتمد على الابتكار والمعرفة ويرتكز على العدالة والتكامل الاجتماعى بهدف وضع مصر فى مصاف الدول ذات الاقتصادات المتنامية بسرعة فى المنطقة.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن قطاع البترول والغاز بدوره تبنى استراتيجية جديدة للطاقة نجحت فى تحقيق عدة إنجازات حيث تمكن القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة من تحقيق أعلى معدل للاستثمارات في تاريخ القطاع بلغ 30 مليار دولار نتيجة لتحسن البيئة الاستثمارية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
 
وجاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير البترول أمام المؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك 2019) والذى يعقد هذا العام تحت شعار "التكامل بين ضفتى البحر المتوسط" بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول المصرية والعالمية وبمشاركة أكثر من 350 شركة من 24 دولة لاستعراض أخر مستجدات صناعة البترول والغاز.

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الاستثمار

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