واشنطن: نجتمع مع أعضاء الناتو لاتخاذ إجراءات ضد تركيا بسبب عدوانها على سوريا

واشنطن أ ش أ

أعلن وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، أن اجتماعًا سيعقد مع أعضاء حلف الأطلسى (الناتو) الأسبوع المقبل للضغط عليهم لاتخاذ إجراءات جماعية وفردية دبلوماسيا واقتصاديا ضد تركيا.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء الإثنين، أن التوغل التركى فى سوريا تسبب فى إطلاق سراح مقاتلين محتجزين من تنظيم "داعش".

وأفاد إسبر فى بيان بأن العملية العسكرية التركية "غير ضرورية ومتهورة" وقد تسفر عن عودة "داعش"، وأضاف أن الهجوم التركى قوض المهمة الدولية ضد داعش فى سوريا.