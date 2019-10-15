هيئة الطاقة الذرية: تطوير مفاعل أنشاص قريبا لرفع قدرته لـ 10 ميجا وات

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الطاقة الذرية فى مصر بدأت فى 19 أكتوبر 1955 أى منذ 64 عاما، موكدا أن مصر مهتمة بالطاقه النووية و التوسع فى الاعتماد عليها.

وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعاون سيتم مع إحدى الدول الثلاث التى تمتلك نفس مواصفات مفاعل أنشاص البحثي وهم "المجر و تشيك و كازاخستان" ، لافتا إلى أن هذه الدول طورت المفاعلات البحثية لديهم بشكل حديث ليناسب احتياجات العصر.

و أشار عبد الحميد إلى أنه من المستهدف أن يتم تطوير مفاعل انشاص البحثى "1" بقدرة 2 ميجا وات ليكون 10 ميجا وات.