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هيئة الطاقة الذرية: تطوير مفاعل أنشاص قريبا لرفع قدرته لـ 10 ميجا وات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:00 ص
هيئة الطاقة الذرية: تطوير مفاعل أنشاص قريبا لرفع قدرته لـ 10 ميجا وات عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الطاقة الذرية فى مصر بدأت فى 19 أكتوبر 1955 أى منذ 64 عاما، موكدا أن مصر مهتمة بالطاقه النووية و التوسع فى الاعتماد عليها.

وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعاون سيتم مع إحدى الدول الثلاث التى تمتلك نفس مواصفات مفاعل أنشاص البحثي وهم "المجر و تشيك و كازاخستان" ، لافتا إلى أن هذه الدول طورت المفاعلات البحثية لديهم بشكل حديث ليناسب احتياجات العصر.

و أشار عبد الحميد إلى أنه من المستهدف أن يتم تطوير مفاعل انشاص البحثى "1" بقدرة 2 ميجا وات ليكون 10 ميجا وات.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة الذرية

هيءة الطاقة الذرية

اليوم السابع بلس

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