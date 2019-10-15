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هواوي توقع مذكرة تفاهم مع "التعليم العالي" حول التعاون الاستراتيجي لتنمية المواهب الشابة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:41 ص
هواوي توقع مذكرة تفاهم مع "التعليم العالي" حول التعاون الاستراتيجي لتنمية المواهب الشابة هواوي توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي
تقرير خاص:

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وقع فينسينت صن، المدير التنفيذي لشركة هواوي مصر، ومحمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالي المصري، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي لتطوير مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، بحضور روبنسون تساو، الرئيس الاقليمي للشركة فى شمال أفريقيا.   
 
يأتي توقيع اتفاقية التعاون في إطار إنشاء شراكة إستراتيجية طويلة الأجل بين هواوي ووزارة التعليم العالي في مصر، ليعمل الجانبان على العمل بشكل مستمر لتطوير المواهب الشبابية رفيعة المستوى في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ، وذلك لسد الفجوة بين قدرات خريجي الجامعات وتوقعات الشركات للخريجين. ويهدف تعاون هواوي مع وزارة التعليم العالي المصرية إلى المساهمة في استراتيجية التحول الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030.
 
قال فينسينت صن ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: نؤمن أن المعرفة ستخلق الفرص، وأن التعليم هو المفتاح لدعم التحول الرقمي الوطني والتنمية المستدامة. وفقًا لاتفاقية التعاون ، ستنشئ هواوي فريق عمل مشترك مع وزارة التعليم العالي المصرية، ليقوم بتصميم وتطوير خطط وحلول رقمية تتوافق مع رؤية وزارة التعليم العالي المصرية، كما ستوفر هواوي  أفضل وأحدث منصةمتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي للتعليم العالي في مصر.
 
عملًا ببنود الاتفاقية، سترسل هواوي خبراء عالميين كبار لتدريب الطلاب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتنفيذ شروط ومعايير الشهادات الفنية الاحترافية. في الوقت نفسه، ستوفر هواوي دورات تدريبية للطلاب المتفوقين في مصر ومنطقة شمال إفريقيا ، وتوظيف الخريجين من برنامج المواهب (ITB program) . يهدف البرنامج التدريبي إلى توفير مواهب تقنية عالية الجودة في مجال الاتصالات والمعلومات لمصر والمنطقة، لتلبية متطلبات السوق المتغيرة والتحديات التي تواجه مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
 
تعمل هواوي في مصر منذ عام 1999، ولديها تعاون مكثف وعميق مع مشغلي الاتصالات المحليين الرئيسيين والحكومات والعملاء في هذا المجال. على مر السنين ، شجعت هواوي باستمرار تطوير النظام البيئي لمواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر من خلال عدة أنشطة مثل أكاديمية هواوي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Huawei ICT Academy ، وبرنامج Seeds for the Future ، ومنح التدريب الصيفي، ومنافسة ICT skill Competition.

هواوي

مذكرة تفاهم

وزارة التعليم العالي

التعاون الاستراتيجي

تنمية المواهب الشابة

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