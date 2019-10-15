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موجز الحوادث.. كواليس وأسرار محاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:49 م
موجز الحوادث.. كواليس وأسرار محاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء مصطفى النمر ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نشر "قسم الحوادث" بـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة بالقطاع الأمنى والقضائى، على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة.

 

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة:
 

- 10 نوفمبر.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الحد الأقصى للأجور
 

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور.

- توقف حركة المرور بنفق الهرم ومطلع كوبرى الجيزة بسبب زيادة الأحمال
 

شهد نفق الهرم فى اتجاه مطلع كوبرى الجيزة توقف حركة السير بسبب زيادة الأحمال، والوقوف العشوائى للسيارات الأجرة أثناء تحميل الركاب.

 

- 10 نوفمبر.. نظر دعوى عدم دستورية تعويض العامل عن إنهاء عقده بقانون العمل
 

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر الدعوى الجديدة  المطالبة بعدم دستورية نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008".

- 10 نوفمبر.. نظر دعوى بطلان قانون نقابة المهندسين بشأن المطالبة برسم الدمغة
 

 

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 48 من القانون 66 لسنة 1974 م بشأن نقابة المهندسين، المتعلقة بالحق فى المطالبة برسم الدمغة.

- شاهد بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" يروى تفاصيل بيع السيارة المستخدمة بالحادث
 

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم فى قتل آخرين، لجلسة 21 أكتوبر لسماع أقوال اللواء مصطفى النمر.

- 30 نوفمبر.. الحكم على المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"
 

قررت محكمة الجنايات المختصة، المنعقدة بطره، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.


مدير امن الاسكندرية

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توقف حركة المرور

حوادث

اخبار الحوادث

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