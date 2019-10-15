سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

مهندس يطالب خطيبته برد 100 ألف جنيه قيمة شراء دواجن وماشية كشبكة لها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:10 ص
مهندس يطالب خطيبته برد 100 ألف جنيه قيمة شراء دواجن وماشية كشبكة لها محكمه الاسره - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام مهندس دعوى ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإلزامها برد مبلغ 100 ألف جنيه مقابل شرائه دواجن وماشية لها، بعد عقدها اتفاق معه على دفع كل الأموال التى بحوزته فى مشروعهما المشترك، وعند اقتراب موعد الزفاف رفضت إتمام الزواج دون سبب.

وكشفت جلسات القضية، تقديم الشاب أصولا من المستندات المسجلة، بشرائه لخطيبته مجموعة من الحيوانات، وتأسيسهم لمزرعة بالفيوم بنظام المشاركة، وتسجيلها باسمها، وذلك كمقابل للشبكة، كونها خريجة كلية الزراعة، ووقعا اتفاقا كتابيا بذلك.

وقالت الشاب محمد.س، أمام محكمة الأسرة: "تعرفت عليها عن طريق أحد الأصدقاء ووقعت فى حبها وبعد مرور عام من تعارفنا طلبت منها الخطوبة بشكل رسمى، وبالفعل تقدمت لها ومن وقتها وتعاملنى وأهلها كبنك ويستغلونى أسوأ استغلال".

واستكمل: "رفض أهلها إتمام الزواج دون سبب، وبعد البحث والتحرى تأكدت أننى وقعت ضحية لها وأهلها، وشعرت بأنهم ينصبون على وأنى وقعت فريسة لخداعهم ".

وتابع: "عندما طلبت التزامهم بموعد الزواج المحدد رفضوا وقالوا إنهم غير موافقين على الزواج، وطردونى وفسخوا الخطبة، ورفضوا إرجاع ما سرقوه منى، ومنذ ذلك الحين وهى تلاحقنى بالاتهامات الكيدية، وذلك لتدفعنى للتخلى عن حقى بالحصول على الأموال التى سلبتها منى".

 

 

 


محكمه الاسره

مقدم الصداق

مهر عيني

مقدم صداق صوري

قانون الاحوال الشخصيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طارق لمحكمة الأسرة: "أجبرتنى على دفع قيمة المنقولات مرتين وحبستنى"

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:00 ص

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:34 ص

حكايات من دفتر فترة الخطوبة بمحاكم الأسرة.. عنف جسدى وابتزاز مادى ومعنوى.. والكلمة الأبرز على لسان المخطوبين "كفاية لحد كده".. وشاب يقيم دعوى لاسترداد "الشبكة" من خطيبته بعد رفضها إجراء كشف عذرية فى أغرب واقعة

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 03:00 م

محكمة الأسرة ترفض دعوى زوجة لإلزام طليقها بإلحاق طفليه بمدرسة خاصة

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النائب البدرى ضيف: خطة الإصلاح الاقتصادى نجحت والفترة المقبلة تشهد جنى الثمار

النائب البدرى ضيف: خطة الإصلاح الاقتصادى نجحت والفترة المقبلة تشهد جنى الثمار

زحام مرورى بطريق القاهرة الإسكندرية بنطاق بنها لانقلاب سيارة محملة بالزيوت

زحام مرورى بطريق القاهرة الإسكندرية بنطاق بنها لانقلاب سيارة محملة بالزيوت

كيف تتعامل إدارة المرور مع موجة الشبورة القادمة على الطرق للحد من الحوادث؟

كيف تتعامل إدارة المرور مع موجة الشبورة القادمة على الطرق للحد من الحوادث؟

سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد على طور سيناء

سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد على طور سيناء

إسبانيا تبحث عن نقطة التأهل إلى يورو 2020 ضد السويد

إسبانيا تبحث عن نقطة التأهل إلى يورو 2020 ضد السويد

افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 2 نوفمبر بمشاركة 170 شركة

افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 2 نوفمبر بمشاركة 170 شركة

عمرو السولية جاهز للقمة ومحمد محمود يدعم وسط الأهلى

عمرو السولية جاهز للقمة ومحمد محمود يدعم وسط الأهلى

الحكومة تحدد 7 موارد لهيئة المتحف الكبير وفقًا لقانون جديد.. تعرف عليها

الحكومة تحدد 7 موارد لهيئة المتحف الكبير وفقًا لقانون جديد.. تعرف عليها

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة