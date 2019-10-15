منح بقيمة 10.5 مليار درهم قدمتها الإمارات خلال 6 أشهر

محمد عبد المجيد

ارتفعت قيمة المنح، التى قدمتها دولة الإمارات، داخل وخارج الدولة إلى 10.5 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام 2019، بزيادة نسبتها 56.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018.

و وفقا لموقع "البيان"، كانت قيمة المنح المسجلة طيلة العام 2018، وصلت إلى 13.3 مليار درهم بنمو نسبته 14.7% مقارنة مع العام 2017، وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية.

وتشمل المنح، التحويلات الجارية أو الرأسمالية المقدمة من الحكومة إلى الوحدات الحكومية، والمنظمات الدولية أو الحكومات الأجنبية، باستثناء التحويلات ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

ولازالت دولة الإمارات، تتصدر المركز الأول فى قائمة الدول الأكثر عطاء على مستوى العالم خلال عام، وذلك طبقا لما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وشكلت قيمة المنح التى قدمتها الإمارات نحو 5.2% من إجمالى الإنفاق الحكومى " يشمل النفقات الاتحادية والمحلية لكل إمارة" والذى بلغ خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 200.5 مليار درهم.

وتظهر الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزى استنادا إلى إحصاءات وزارة المالية، أن قيمة المنح خلال الربع الأول من العام 2019 بلغت 8.62 مليار درهم تقريبا مقارنة مع 4.08 مليار فى الربع ذاته من العام 2018.

أما خلال الربع الثانى من العام الجارى، فقد وصلت قيمة المنح إلى 1.87 مليار درهم بالمقارنة مع 2.6 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.