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مقتل شاب على يد أبناء شقيقه فى الدقهلية لخلافات عائلية بينهم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:45 م
مقتل شاب على يد أبناء شقيقه فى الدقهلية لخلافات عائلية بينهم جثه - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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لقى شاب مصرعه بطعنة سكين نافذة بالرقبة على يد أبناء شقيقه بسبب خلافات عائلية، وقيامه بالتعدى بالضرب على والدة الجناة، وإصراره على طردهما من المنزل الذى يقيمون فيه بعد وفاة والدهم .

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان ، مدير البحث الجنائى بالمديرية، ومأمور مركز نبروه يفيد بورود بلاغ من مستشفى نبروه المركزى، بوصول مواطن يدعى "رضا فرج عبد العزيز"، 33 عاما، مقيم بكفر الدكرورى بدائرة مركز نبروه جثة هامدة بسبب طعنة سكين نافذة فى الرقبة أودت بحياته .

انتقلت وحدة مباحث نبروه بقيادة الرائد محمد على، رئيس مباحث نبروه للبحث والتحقيق، وتبين أن الجناة المتهمين بارتكاب جريمة القتل هما "عبد العزيز . م . ع"، 17 عاما، طالب، وشقيقه "محمد . م . ع"، 19 عاما، طالب، وأن الدافع خلف ارتكاب الجريمة هو قيام عمهما "المجنى عليه" باقتحام المنزل، والتعدى على والدتهما بالضرب، وإصراره على طردهم جميعا من المنزل بعد وفاة والدهم، الأمر الذى أثار غضبهم، ودفعهم لمقاومة اعتدائه على والدتهم، وضربه بسكين وإصابته بطعنة نافذة فى رقبته أودت بحياته .

تحرر المحضر بالتفاصيل، وتم تحريز السكين المستخدمة فى الجريمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .


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