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معبد أبو سمبل يستقبل 1950 سائحًا من مختلف الجنسيات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:46 م
معبد أبو سمبل يستقبل 1950 سائحًا من مختلف الجنسيات معبد أبو سمبل يستقبل 1950 سائحًا من مختلف الجنسيات
أسوان – عبد الله صلاح

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استقبلت معابد أبو سمبل جنوب أسوان، اليوم الثلاثاء، نحو 1950 سائحاً أجنبياً من مختلف الجنسيات الدولية، فى زيارة للاستمتاع بمشاهدة الآثار المصرية ومعرفة معلومات أكثر عن الحضارة الفرعونية القديمة.

 

ووصل السائحون إلى مدينة أبوسمبل السياحية أقصى جنوب مصر، عبر رحلات برية ونهرية ورحلة طيران هبطت بمطار أسوان الدولى، للاستمتاع بجولة سياحية داخل معبدى الملك رمسيس ومعبد زوجته الملكة نفارتارى.

 

وأكد خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن السياحة فى مدينة أبوسمبل بدأت مرحلة الانتعاشة نظراً لحلول الموسم السياحى الشتوى بمدن الصعيد عامة ومدينة أبوسمبل خاصة، والتى تشهد بحلول شهر أكتوبر ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبوسمبل، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون بمعبد الملك رمسيس الثانى، ويحرص على مشاهدتها آلاف السائحين سنوياً.

 

 


ابو سمبل

تعامد الشمس

السياحة

اسوان

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