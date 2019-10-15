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مظاهرات فى إيطاليا ضد أردوغان والعدوان التركى على سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:45 م
مظاهرات فى إيطاليا ضد أردوغان والعدوان التركى على سوريا العدوان التركى على سوريا
كتبت فاطمة شوقى

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تجمع عدد من الأشخاص فى ساحة سانتى اوستولى بالعاصمة الإيطالية روما، تنديدا بالعملية العسكرية التركية فى شمال سوريا، حسبما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية.
 
 
وأشارت الوكالة، أن أكثر من 100 شخص من نقابات عمالية مثل الاتحاد الإيطالى العام والعمل والاتحاد الإيطالى لنقابات العمال، بالإضافة للاتحاد العمالى الإيطالى، ورفعوا العلم الكردى خلال الاحتجاجات، وردد المتظاهرون شعارات عدة ضد الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ودعما للشعب الكردى".
 
 
كما رفع بعض المتظاهرين صورة الناشطة الكردية هيفرين خلف التى قُتلت على أيدى تركيا ويلتف الغموض حول مقتلها، وكان من بين الحاضرين فى الميدان رئيسة مجلس النواب الإيطالى السابقة لورا بولدرينى والسكرتيرة السابقة للاتحاد الإيطالى العام للعمل سوزانا كاموسو.
 
 
وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركى على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
 
 
وفى بيان لها، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
 
 
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

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