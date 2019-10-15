مطالبات بإجراء انتخابات على منصب رئيس الحزب الاشتراكى النمساوى

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طالب مدير الحزب الاشتراكي - ثاني أكبر الأحزاب النمساوية - في مدينة تيرول، جورج دورناور، اليوم الثلاثاء، بإجراء انتخابات مباشرة على منصب رئيس الحزب، مشيرًا إلى أن القواعد الحزبية متوافقة على ذلك بعد فشل باميلا راندي فاجنر رئيس الحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال مدير الحزب - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن المرحلة الراهنة تتطلب عقد اجتماعات أزمة تبدأ باجتماع اللجنة التنفيذية للحزب يوم الجمعة المقبل، مشددًا على ضرورة إجراء عملية الإحلال والتجديد في الحزب والاستجابة لطموحات الشباب الغاضب في الحزب.

وأوضح أن الحزب يواجه جملة من الأزمات حاليًا منها الهزيمة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتفاقم الأزمة المالية وبعض الانحرافات المادية لأحد مستشاري رئيسة الحزب ولابن المستشار السابق.