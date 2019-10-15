مصر تستضيف 30 من كبار صناع الغزل والنسيج والقطن فى اجتماع مائدة مستديرة

كتب: مدحت عادل

تستضيف جمعية قطن مصر، اليوم الثلاثاء، وفد من كبرى سلاسل التجزئة العالمية من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى كبار مصنعي الغزل والنسيج في العالم لمدة 3أيام تتضمن زيارة للفيوم .

وقال المهندس خالد شومان، الرئيس التنفيذي لجمعية قطن مصر، إن الهدف من زيارة الفيوم هو عرض مدى التطور التكنولوجي الذي شهده المحلج المطور ، ورفع جودة القطن المصري منعدم الشوائب، في حضور رؤساء وكبار مسؤولي 30 شركة من أكبر المصنعين وسلاسل التوزيع في العالم.

وأعتبر خالد شومان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الزيارة فرصة لتعريف أعضاء الوفد على مراحل زراعة وحصاد وتصنيع القطن المصري بنظام الاستدامة، لذا يتضمن برنامج الزيارة التوجه إلى محافظة كفر الشيخ لحضور عملية حصاد القطن بالمحافظة، للاطمئنان على كافة المراحل، خاصة أن كبرى سلاسل التوريد تستهدف التحول إلى استخدام القطن بنظام الاستدامة بنسبة 70% بحلول 2022.

وأوضح شومان، من المقرر أن يشمل برنامج الزيارة في اليوم الثالث، الخميس المقبل ، عقد مائدة مستديرة بحضور وزير قطاع الأعمال العام ووزير الزراعة، والشركات العالمية، وممثلي منظمة "اليونيدو"، مشيرا إلى أن هذه الزيارة يجرى الإعداد لها منذ عامين، من أجل تعزيز ثقة كبار المصنعين العالميين في القطن المصري وعلامته التجارية، مشيرا الى أن ممثلى حوالي 30 شركة شوف يشاركون فى هذا الإجتماع .