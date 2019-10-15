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مرصد الكهرباء: 15 ألف و650 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:50 م
مرصد الكهرباء: 15 ألف و650 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم خطوط نقل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق  الكهرباء و حماية المستهلك ،أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الاثنين   28 ألف 100ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الثلاثاء  28 ألف ميجا وات.
 
وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الثلاثاء  قدرها 15 ألف 650 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
 
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الكهرباء

الطاقة المتجددة

الصعيد

نقل الكهرباء

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