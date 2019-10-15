محافظ المنيا يوافق على خفض درجات القبول بالمدرسة الرياضية الثانوية

المنيا – فريق المحافظات

وافق اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على تخفيض مجموع القبول بالمدرسة الرياضية الثانوية للعام الدراسى 2019/2020م، وذلك لعدم استكمال الأعداد المستهدف قبولها من الطلاب بالصف الأول الثانوى الرياضى بالمدرسة وحرصاً على مصلحة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمدرسة.

وقال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن ذلك يأتى استجابة للطلب المقدم من توجيه عام التربية الرياضية بخفض الحد الأدنى للقبول بالمدرسة واستكمال الكثافة بالفصول، مشيراً إلى خفض درجات القبول من (213) ليصبح (203) طبقاً للقرار الوزارى رقم 219 بتاريخ 7/7/2018.

وفى ذات السياق، أوضح وكيل الوزارة أنه تم خفض الحد الأدنى للقبول بمدرسة أبو قرقاص الصناعية بنين من (150) ليصبح (147) وذلك لاستكمال أعداد الصف الأول الثانوى الصناعى للعام الدراسى 2019/2020.