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محافظ القليوبية يكلف رؤساء المدن وشركات المياه والكهرباء بالاستعداد للأمطار

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:29 م
محافظ القليوبية يكلف رؤساء المدن وشركات المياه والكهرباء بالاستعداد للأمطار الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شدد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التى قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التى قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، موجها بأهمية متابعة النشرات التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.

وأضاف محافظ القليوبية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة بمتابعة والتأكد من جاهزية الاستعدادات لموسم الامطار.

كما تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحى والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث يتم حالياً تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بخدمة الصرف الصحي، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل فى تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

فيما يجرى حاليا التنسيق التام بين مسؤولى قطاع الصحة والتضامن الاجتماعى لإعداد التجهيزات اللازمة لمراكز الإغاثة والإيواء وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الإعاشة لمواجهة أية أزمات محتملة، مع رفع حالة الاستعداد بمراكز إدارة الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات فى حالة انقطاع التيار الكهربائى بسبب سقوط الأمطار حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية التى تعتمد على مستوى أدائها.

 

 


القليوبية

محافظ القليوبية

رؤساء ومدن القليوية

موسم الامطار

شبكات المجارى المائية

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