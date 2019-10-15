محافظ القليوبية: فحص 3334 طفل فى مبادرة نور حياة وتسليم 436 نظارة طبية للتلاميذ

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، استمرار العمل ضمن مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك لطلاب الصف الأول الإبتدائى، بالتنسيق بين مديريات الصحة والتعليم والتأمين الصحى بالمحافظة وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأكد المحافظ، أنه تم إجراء المسح الطبى لـ 3334 تلميذ، موضحا أنه تم إحالة عدد من الطلاب للكشف فى العيادة بلغ عددهم 1317، كما تسليم الطلاب 436 نظارة طبية مجاناً، وذلك بعد إجراء الكشف الطبى بيومين، كما تم تحويل 17 حالة للمستشفى تحتاج إلى تدخلات جراحية أو دوائية.

وفى سياق متصل أضاف المحافظ، أن مبادرة نور حياة تأتى ضمن مبادرات تنموية عديدة والتى تستهدف تحسين الجوانب الحياتية للمواطنين من خلال خطة ورؤية متكاملة تسعى الدولة إليها، وتترجمها الحكومة لأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن، والتى تشهد مشاركة مجتمعية واسعة من كافة مؤسسات المجتمع المدنى الذى تعد رقما هاما فى معادلة التنمية وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جانبه أشار الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون، بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض حيث تستهدف المبادرة المسح الطبى لتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائى أو الجراحى للتلاميذ وتستهدف الحملة 120 ألف تلميذ بعدد 135 مدرسة كمرحلة أولى.