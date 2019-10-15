سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: فحص 3334 طفل فى مبادرة نور حياة وتسليم 436 نظارة طبية للتلاميذ

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:15 ص
محافظ القليوبية: فحص 3334 طفل فى مبادرة نور حياة وتسليم 436 نظارة طبية للتلاميذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، استمرار العمل ضمن مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك لطلاب الصف الأول الإبتدائى، بالتنسيق بين مديريات الصحة والتعليم والتأمين الصحى بالمحافظة وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر

وأكد المحافظ، أنه تم إجراء المسح الطبى لـ 3334 تلميذ، موضحا أنه تم إحالة عدد من الطلاب للكشف فى العيادة بلغ عددهم 1317، كما تسليم الطلاب 436 نظارة طبية مجاناً، وذلك بعد إجراء الكشف الطبى بيومين، كما تم تحويل 17 حالة للمستشفى تحتاج إلى تدخلات جراحية أو دوائية.

وفى سياق متصل أضاف المحافظ، أن مبادرة نور حياة تأتى ضمن مبادرات تنموية عديدة والتى تستهدف تحسين الجوانب الحياتية للمواطنين من خلال خطة ورؤية متكاملة تسعى الدولة إليها، وتترجمها الحكومة لأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن، والتى تشهد مشاركة مجتمعية واسعة من كافة مؤسسات المجتمع المدنى الذى تعد رقما هاما فى معادلة التنمية وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جانبه أشار الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون، بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض حيث تستهدف المبادرة المسح الطبى لتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائى أو الجراحى للتلاميذ وتستهدف الحملة 120 ألف تلميذ بعدد 135 مدرسة كمرحلة أولى.

 


القليوبية

محافظ القليوبية

مبادرة نور حاية

صندوق تحيا مصر

وكيل صحة القليوبية

علاج امراض العيون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر توتير.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق

هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر توتير.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق

فيديو معلوماتى.. أخطر 5 سمكات سامة.. اعرف قصتها ومتقربش منها

فيديو معلوماتى.. أخطر 5 سمكات سامة.. اعرف قصتها ومتقربش منها

بث مباشر.. تركيا تواصل عدوانها على الأراضى السورية لليوم السابع على التوالى

بث مباشر.. تركيا تواصل عدوانها على الأراضى السورية لليوم السابع على التوالى

فريق ألمانى يفسخ عقد لاعبه التركى بسبب تأييده للعدوان على سوريا

فريق ألمانى يفسخ عقد لاعبه التركى بسبب تأييده للعدوان على سوريا

التعليم توجه بغلق سنتر للدروس الخصوصية بأكتوبر ينشر أفكارا متطرفة

التعليم توجه بغلق سنتر للدروس الخصوصية بأكتوبر ينشر أفكارا متطرفة

زحام مرورى بطريق القاهرة الإسكندرية بنطاق بنها لانقلاب سيارة محملة بالزيوت

زحام مرورى بطريق القاهرة الإسكندرية بنطاق بنها لانقلاب سيارة محملة بالزيوت

كيف تتعامل إدارة المرور مع موجة الشبورة القادمة على الطرق للحد من الحوادث؟

كيف تتعامل إدارة المرور مع موجة الشبورة القادمة على الطرق للحد من الحوادث؟

سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد على طور سيناء

سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد على طور سيناء

عمرو السولية جاهز للقمة ومحمد محمود يدعم وسط الأهلى

عمرو السولية جاهز للقمة ومحمد محمود يدعم وسط الأهلى

افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 2 نوفمبر بمشاركة 170 شركة

افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 2 نوفمبر بمشاركة 170 شركة

إسبانيا تبحث عن نقطة التأهل إلى يورو 2020 ضد السويد

إسبانيا تبحث عن نقطة التأهل إلى يورو 2020 ضد السويد

الحكومة تحدد 7 موارد لهيئة المتحف الكبير وفقًا لقانون جديد.. تعرف عليها

الحكومة تحدد 7 موارد لهيئة المتحف الكبير وفقًا لقانون جديد.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة