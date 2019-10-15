محافظ الفيوم يتفقد مستشفى المدينة المنورة بأرض مصطفى حسن

الفيوم رباب الجالي

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بزيارة لمستشفى المدينة المنورة بأرض مصطفي حسن بمدينة الفيوم، لتفقد أقسام المستشفي وما تقدمه من خدمات وتذليل أي عقبات تعوق العمل، وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجاح حافظ مدير الادارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بمجلس مدينة الفيوم.

تفقد محافظ الفيوم، أقسام المستشفى المختلفة، التى تضم عدة أقسام خاصة بالأطفال وتشمل الجراحات والأطفال المبتسرين وجراحة ومناظير الأطفال والعناية الفائقة وقسم للأطفال ناقصي النمو "الحضانات" وقسم للقلب وآخر للمخ والأعصاب، فضلاً عن قسمي النفسية والجلدية للأطفال والكبار معاً.

وأكد المحافظ على ضرورة توفير مقاعد واستراحات انتظار لائقة يجلس عليها المرضى وذويهم، وكذلك توفير الرعاية الصحية والعلاجية الشاملة لهم.

كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة رفع كافة المخلفات والأتربة الموجودة بجوار المستشفي للحفاظ على نظافة المنطقة، مع تغطية السيارات التى تقوم برفع المخلفات بغطاء كبير لمنع تساقط أي أتربة بالشوارع والطرقات أثناء سير السيارات، كما التقى المحافظ بعددٍ من أهالى المنطقة واستمع لشكواهم وأكد على سرعة حلها.

من ناحية أخرى، أوضح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بأنه يجرى إعداد مخطط مروري بالتنسيق بين المحافظة والإدارة العامة لمرور الفيوم، تيسيراً للحركة المرورية ومنعاً للتكدس، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بحضور العميد أسامة الغريب مفتش مرور الفيوم، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية ومديرة الرصف بمجلس المدينة، والأستاذ علاء رمضان نائب رئيس المدينة.

أوضح محافظ الفيوم خلال اللقاء، بأنه جارى إعداد مخطط مرورى متكامل بالتنسيق بين المحافظة والإدارة العامة لمرور الفيوم، مع العمل على تحديد خطوط السير للمواطنين وقائدي المركبات منعاً للتكدس ومراعاة تخطيط ورسم الطرق وتكثيف اللافتات الإرشادية حفاظاً على أرواح المواطنين، لافتاً إلى أنه يجري التنسيق لشراء ماكينة تخطيط ثابتة للطرق مع مراعاة وضع تخطيط للشوارع والميادين لإظهار الملمح الجمالي للمحافظة.

أشار محافظ الفيوم إلى أن المخطط الجاري إعداده يأتى ضمن منظومة متكاملة للتعاون البناء والمثمر بين الجهازين التنفيذى والأمني بالمحافظة بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، وأن ذلك المخطط المرورى سيتم تنفيذه بمدينة الفيوم أولاً وتتوالى باقى مراكز المحافظة تباعاً، مضيفاً بأن المحافظة تقوم على منظومة من العمل المتكامل بين مختلف القطاعات في إطار من القانون.



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