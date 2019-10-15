سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

مخطط مرورى ورسم الطرق تيسيراً لحركة المواطنين والمركبات بالفيوم

محافظ الفيوم يتفقد مستشفى المدينة المنورة بأرض مصطفى حسن

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:13 م
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى المدينة المنورة بأرض مصطفى حسن محافظ الفيوم يستمع للمواطنين
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بزيارة لمستشفى المدينة المنورة بأرض مصطفي حسن بمدينة الفيوم، لتفقد أقسام المستشفي وما تقدمه من خدمات وتذليل أي عقبات تعوق العمل، وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجاح حافظ مدير الادارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بمجلس مدينة الفيوم.

 

تفقد محافظ الفيوم، أقسام المستشفى المختلفة، التى تضم عدة أقسام خاصة بالأطفال وتشمل الجراحات والأطفال المبتسرين وجراحة ومناظير الأطفال والعناية الفائقة وقسم للأطفال ناقصي النمو "الحضانات" وقسم للقلب وآخر للمخ والأعصاب، فضلاً عن قسمي النفسية والجلدية للأطفال والكبار معاً.

 

وأكد المحافظ على ضرورة توفير مقاعد واستراحات انتظار لائقة يجلس عليها المرضى وذويهم، وكذلك توفير الرعاية الصحية والعلاجية الشاملة لهم.

 

كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة رفع كافة المخلفات والأتربة الموجودة بجوار المستشفي للحفاظ على نظافة المنطقة، مع تغطية السيارات التى تقوم برفع المخلفات بغطاء كبير لمنع تساقط أي أتربة بالشوارع والطرقات أثناء سير السيارات، كما التقى المحافظ بعددٍ من أهالى المنطقة واستمع لشكواهم وأكد على سرعة حلها.

 

من ناحية أخرى، أوضح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بأنه يجرى إعداد مخطط مروري بالتنسيق بين المحافظة والإدارة العامة لمرور الفيوم، تيسيراً للحركة المرورية ومنعاً للتكدس، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بحضور العميد أسامة الغريب مفتش مرور الفيوم، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية ومديرة الرصف بمجلس المدينة، والأستاذ علاء رمضان نائب رئيس المدينة.

 

أوضح محافظ الفيوم خلال اللقاء، بأنه جارى إعداد مخطط مرورى متكامل بالتنسيق بين المحافظة والإدارة العامة لمرور الفيوم، مع العمل على تحديد خطوط السير للمواطنين وقائدي المركبات منعاً للتكدس ومراعاة تخطيط ورسم الطرق وتكثيف اللافتات الإرشادية حفاظاً على أرواح المواطنين، لافتاً إلى أنه يجري التنسيق لشراء ماكينة تخطيط ثابتة للطرق مع مراعاة وضع تخطيط للشوارع والميادين لإظهار الملمح الجمالي للمحافظة.

 

أشار محافظ الفيوم إلى أن المخطط الجاري إعداده يأتى ضمن منظومة متكاملة للتعاون البناء والمثمر بين الجهازين التنفيذى والأمني بالمحافظة بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، وأن ذلك المخطط المرورى سيتم تنفيذه بمدينة الفيوم أولاً وتتوالى باقى مراكز المحافظة تباعاً، مضيفاً بأن المحافظة تقوم على منظومة من العمل المتكامل بين مختلف القطاعات في إطار من القانون.

 

محافظ الفيوم (2)
محافظ الفيوم (2)

 

محافظ الفيوم (3)
محافظ الفيوم (3)

 

محافظ الفيوم (4)
محافظ الفيوم (4)

 

محافظ الفيوم (5)
محافظ الفيوم (5)

 

محافظ الفيوم (6)
محافظ الفيوم (6)

 

محافظ الفيوم (7)
محافظ الفيوم (7)

 

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

المخططات المرورية بمصر

إعادة رسم الطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القمامة و مخلفات البناء و مياه الصرف تحاصر سكان حى التفتيش بالفيوم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:31 م

تدريب 8737 معلم ومدير ووكيل مدرسة بالتعلم النشط بالفيوم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:13 م

25 شركة من كبرى مصنعى الغزول وسلاسل التجزئة العالمية تزور محلج القطن المطور بالفيوم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:08 م

صور.. توسعة طريق شلالات وادى الريان بالفيوم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:38 م

وزيرة البيئة تتابع تنفيذ مشروع استخدام الدراجات فى جامعة الفيوم لخفض التلوث

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة