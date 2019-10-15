محافظ الدقهلية يكلف رئيس مدينة شربين بإزالة سلالم منزل مواطن خارج خط التنظيم

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة شربين، بإزالة سلم منزل أحد المواطنين بكفر الدبوسى لمخالفة شروط الترخيص والتعدى على خط التنظيم وإزالة أى مخالفات موجودة بهذه القرية.

ووجه بتشكيل لجنة تضم التخطيط العمرانى ورئاسة مدينة شربين بالمحافظة بعمل معاينة للمنزل وحصر جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية فورا.

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح لأى مواطن ببناء سلالم المنازل خارج خط التنظيم والتعدى على الشارع وعمل السلم داخل حدود المنزل من ملكيته.

جاء ذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين الذى عقده محافظ الدقهلية اليوم بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة يتضرر فيها من قيام أحد جيرانه ببناء سلم وغلق الشارع.