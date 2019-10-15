محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الدنمارك بمصر لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين

اﻹسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، توماس أنكر كريستيانسن سفير الدنمارك لدى جمهورية مصر العربية، فى أول زيارة رسمية له لعروس البحر الأبيض المتوسط، والدكتورة هنزاده فريد القنصل التجارى بسفارة الدنمارك، وعمرو النجار قنصل فخرى الدنمارك، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين فى المجالات المختلفة وعلى كافة الأصعدة.

فى بداية اللقاء رحب المحافظ بسفير الدنمارك على أرض الإسكندرية، مؤكدا على استعداد المحافظة لإقامة علاقات استثمارية فى المجالات المشتركة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الإسكندرية تملك العديد من المقومات المتميزة وهى مدينة استثمارية فى المقام الأول، ويقام بها العديد من المشروعات القريبة والمتوسطة والبعيدة الأمد، فى كافة القطاعات، ما يساهم فى جذب المستثمرين لها .

وأوضح قنصوه أنه على رأس المشروعات القومية قطاع منظومة الطرق والنقل الجماعى وما يتضمنها من مشروعات أهمها، مشروع "محور المحمودية الجديد "، ومشروعات إنشاء وسائل نقل جماعى حضارية، كمشروع مترو الإسكندرية " المونوريل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة التصميمات النهائية له، ليتم خلال الفترة القليلة القادمة وضع حجر الأساس له، وسيتم تنفيذه على ٣ مراحل، ليعمل على إحداث طفرة فى وسائل النقل الجماعى بالإسكندرية لمساهمته فى ربط شرق الإسكندرية بغربها .

من جانبه؛ شكر سفير الدنمارك، محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، معرباً عن رغبته فى زيادة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وذكر أن الإسكندرية من أهم المحافظات الصناعية والسياحية. وأكد على اهتمامه بدفع وتنمية العلاقات بين مصر والدنمارك فى كافة المجالات .