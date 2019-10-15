سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية: لدينا 50% من صناعة البتروكيماويات فى مصر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:51 م
محافظ الإسكندرية: لدينا 50% من صناعة البتروكيماويات فى مصر الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية لا تتميز فقط بتاريخها العريق، لكن بها 50٪من صناعة البتروكيماويات فى مصر، و44٪من نسبة الصناعات المصرية بشكل عام، مؤكداً أن مصر تسير بخطى ثابته للارتقاء والنهوض بمجال صناعات البترولية والبتروكيماويات، وخاصة إن اكتشافات الغاز الأخيرة فى الإسكندرية وبورسعيد ساهمت فى استعادة مصر لمكانتها الرائدة فى صناعة البترول والغاز على المستويين الإقليمى والدولى.

جاء ذلك خلال إفتتاح المؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول حوض البحر المتوسط "موك 2019" والذى يقام فى الفترة من 15_17 أكتوبر تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية، بمكتبة الإسكندرية، ويتم تنظيم المؤتمر بالتناوب كل عام بين مدينتى الإسكندرية ورافينا الإيطالية، وشارك فى المؤتمر هذا العام المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول، نيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية، وممثلى شركات البترول والغاز، والخبراء والمتخصصين فى هذا المجال.

 وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية، أن المحافظ أعرب عن سعادته البالغة لاستضافة الإسكندرية لهذا المؤتمر الهام الذى يعد منصة للتعرف على الفرص الاستثمارية بقطاع البترول، وكذلك تدعيم التعاون بين دول حوض البحر المتوسط المشاركة فى المؤتمر، مؤكدا أن الإسكندرية من مدن البحر المتوسط التى لديها العديد من المقومات التى تجعلها رائدة فى هذا المجال وخاصة القوى البشرية المؤهلة، كما أن بها جامعات تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين.

والجدير بالذكر أن، المؤتمر هذا العام يقام تحت شعار "مصر: التكامل بين ضفتى البحر المتوسط" بهدف الترويج للتنسيق والتكامل والتعاون الإقليمى فى مجالات البترول والغاز، ويستضيف المعرض المصاحب للمؤتمر هذا العام أكثر من 350 شركة عارضة محلية وعربية وعالمية من 24 دولة تعرض خلاله هذه الشركات أنشطتها وأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى صناعة البترول والغاز، ويشارك فى أعمال المؤتمر نحو 250 متحدثًا على مدى الأيام الثلاثة ومناقشة ما يزيد على 128 ورقة بحثية تغطى عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بصناعة البترول والغاز

 

 


الاسكندرية

البتروكيماويات

محافظ الاسكندرية

البترول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسكندرية يجرى جولة مفاجئة بعزبتين بأبو قير ويوجه بتحسين الخدمات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:22 ص

ترقية اللواء حمدي الحشاش سكرتيرًا عامًا لمحافظة الإسكندرية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:18 ص

صور ..محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بالمنتزة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:25 م

محافظ الإسكندرية : عدم البدء فى أعمال الرصف إلا بعد الإنتهاء من كافة أعمال شركات المرافق

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:51 م

صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد منظومة النظافة والصرف الصحى بشوارع حى المنتزة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة