مجلس الوزراء السعودى يجدد إدانة العدوان التركى على سوريا

كتب محمد عبد العظيم

جدد مجلس الوزراء السعودى، إدانته للعدوان التركى على شمال سوريا، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وتواصل تركيا عدوانها العسكرى على شمال شرق سوريا، لليوم السابع على التوالى، حيث أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات، وتشريد وتهجير مئات الآلاف.