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لبنان ينشر خراطيم المياه والمروحيات لإطفاء حرائق تجتاح البلاد

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:19 م
لبنان ينشر خراطيم المياه والمروحيات لإطفاء حرائق تجتاح البلاد الحرائق تجتاح لبنان
رويترز

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لقى شخص واحد على الأقل حتفه في الحرائق التى تجتاح لبنان منذ أمس الاثنين وأتت كذلك على مساحات واسعة من غابات البلاد مما دفع بيروت إلى نشر خراطيم المياه وطلب المساعدة من جيرانها للسيطرة على النيران.

ولم تٌعرف بعد أسباب الحرائق التى أتت على مساحات مزروعة بالأشجار جنوب بيروت وغابات الصنوبر فى الشمال على الرغم من أن بعض المسؤولين ألقوا باللائمة على موجة الحر التى ضربت البلاد فى الأيام القليلة الماضية.

وقال الصليب الأحمر اللبنانى إنه تم نقل 18 شخصا حتى الآن إلى المستشفى وإن 88 آخرين تلقوا رعاية طبية طارئة.

وأدت الحرائق إلى تفحم أشجار وإحراق سيارات، ووقف رجال الإطفاء عاجزين عن السيطرة على النيران مما دفع البلاد إلى دعوة الجيران لإرسال طائرات للمساعدة.

 

لبنان

حرائق لبنان

الحرائق تجتاح لبنان

الصليب الأحمر اللبنانى

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