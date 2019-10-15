لبنان يطلب الاستعانة بإيطاليا واليونان والأردن لإخماد الحرائق

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طلبت السلطات اللبنانية من دول أوروبية، منها إيطاليا واليونان إلى جانب الأردن، تقديم الدعم والمساندة على نحو عاجل، فى سبيل إخماد الحرائق الواسعة التى تجتاح المناطق اللبنانية، خاصة بلدات محافظة جبل لبنان ، منذ نحو 48 ساعة بصورة مدمرة.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، عقب ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث، إن الدولة تبذل أقصى الجهود الممكنة عبر مؤسساتها متمثلة فى القوات المسلحة وأجهزة الأمن والدفاع المدنى والبلديات، لإخماد الحرائق التى تشهدها البلاد على مدى يومين.

وأشار الحريرى، إلى أنه تم إجراء سلسلة من الاتصالات مع عدد من الدول، لإرسال طائرات مروحية وأخرى متخصصة فى إخماد الحرائق، للمساهمة فى السيطرة على الحرائق، مؤكدا أن الهيئة العليا للإغاثة ستقوم بدورها بالكشف وتحديد الأضرار التى لحقت بمنازل المواطنين والممتلكات العامة وتقديم الدعم للمتضررين، ومشددا على أن الدولة تقوم بواجبها كاملا فى سبيل محاصرة النيران وإطفاء الحرائق.

ولفت إلى أن ما يهم فى المقام الأول عدم وقوع خسائر فى الأرواح واقتصار الأمر حتى الآن على الأضرار المادية فقط، مشيرا إلى أنه سيتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب انتشار الحرائق على هذا النحو.

وقال، "لا أود أن أوجه أصابع الاتهام إلى أى كان، ولكن يجب إجراء تحقيق واضح لمعرفة ما إذا ما حصل مفتعلا أم لا، وإذا كان مفتعلا فيجب على الذين ارتكبوا هذه الجريمة أن يدفعوا الثمن، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون قد حصل جراء التغير المُناخى الذى يشهده العالم بأسره".

وأضاف: "طلبنا مساعدة إيطاليا، كما لم نترك جهة إلا واتصلنا بها للحصول على المساعدة، وقد أجرينا اتصالات مكثفة بالأوروبيين الذين سيرسلون وسائل مساعدة فى غضون 4 ساعات لكى نتمكن من السيطرة أكثر على الحرائق المندلعة".

وأشار إلى، أن بعض المناطق تم إخماد الحرائق بها، غير أنها عادت للاشتعال مجددا جراء شدة الرياح الساخنة، فضلا عن أن لبنان فى حاجة إلى طائرات لإخماد الحريق، نظرا لأن بعض المناطق لا يمكن لفرق الإطفاء والدفاع المدنى الوصول إليها.

من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن الطائرتين القبرصيتين المتخصصتين فى إخماد الحريق واللتين تم الاستعانة بهما، نفذتا بالفعل طلعات متتالية ومكثفة فى سبيل إخماد الحرائق المندلعة، وأنه حتى صباح اليوم، فقد نفذت الطائرتان 12 طلعة، لا سيما فى المناطق الوعرة التى لم تتمكن فرق الإطفاء من الوصول إليها.

وأشارت إلى أنه تم تفعيل آلية للاستجابة السريعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للاستعانة بجهود وخدمات الدول التى لديها جاهزية لمعاونة لبنان، لافتة إلى أن اليونان استجابت لطلب المساعدة وستقوم بإرسال طائرات خلال ساعات قليلة للمساعدة فى إخماد الحرائق.

وقالت إنها تحدثت مع نظيرها الأردنى وطلبت منه تقديم المساعدة الممكنة، وأنه أكد لها عدم وجود مشكلة فى هذا الصدد لإيفاد طائرات متخصصة لإخماد الحرائق، مؤكدة أن المساعدات التى وافقت عدد من الدول على تقديمها إلى لبنان لإخماد الحرائق، ستمكنه من السيطرة على الوضع على الأرض خلال ساعات.

وذكرت أن فرق الدفاع المدنى والإطفاء فى عموم لبنان، موجودة على الأرض وتعمل بشكل متواصل على مدار الساعة وبكامل طاقتها ودون أى توقف أو تقصير، مشيرة إلى وجود عوامل طبيعية تساهم فى صعوبة مكافحة الحرائق وتتمثل فى انخفاض درجات الرطوبة وارتفاع سرعة الرياح التى وصلت إلى 50كم/ساعة إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

ودعت وزيرة الداخلية، البلديات المعرضة للحرائق للاستعداد ورفع درجات الجاهزية للتعامل مع أى حرائق قد تندلع، مشيرة إلى أن العوامل الطبيعية تساهم فى انتشار أية حرائق صغيرة بسرعة كبيرة.

ولفتت إلى أنه تم الطلب بإخلاء المنازل والمدارس والجامعات فى محيط 5 كم من مناطق اندلاع الحرائق، وفصل كافة خطوط الكهرباء والضغط العالى، لاسيما بعدما تسبب سقوط خط كهرباء هوائى فى اشتعال حرائق كبيرة فى أحد المناطق.

واجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، فى ما تواصل أجهزة الدفاع المدنى بالتعاون مع الطائرات المروحية التابعة للجيش جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها.