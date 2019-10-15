كيف تستعلم عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2019

كتبت: هبة السيد

فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2019، تتيح الشركة المصرية للاتصالات، الاستعلام عنها لسداد قيمتها وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للشركة وصفحتها على الانترنت وخدمة 111.

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2019، فيما بدا ملايين المشتركين فى الاستعلام عن الفاتورة عبر الموقع الالكترونى للشركة مقدمة الخدمة و المنافذ الرسمية لسداد الفاتورة حيث تشهد الخدمة زيادة مضطردة للاشتراك بخدمات الانترنت والتى ترتبط بضرورة وجود خط تليفون الارضى لدى العميل.

وللاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2019 ومعرفة قيمتها وتفاصيلها فإن العميل يمكنه معرفة قيمة الفاتورة عبر الاتصال بـ111 و صفحة الشركة على الانترنت.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات، الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، لسداد قيمتها وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وكشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مشتركى التليفون الثابت، فى الحضر الى نحو 6.31 مليون خط، خلال الفترة من يناير الى مارس 2019، مقارنة بنحو 5.65 مليون خط فى الفترة من يناير وحتي مارس 2018.

و بلغ عدد مشتركى التليفون الثابت فى الريف نحو 1.78 مليون خط فى الفترة من يناير الى مارس 2019، مقارنة بنحو 1.59 مليون خط بنهابة الفترة من يناير وحتى مارس 2018.