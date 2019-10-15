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فاتورة التليفون الأرضى .. المصرية للاتصالات تبدأ تحصيل فواتير شهر أكتوبر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:39 م
فاتورة التليفون الأرضى .. المصرية للاتصالات تبدأ تحصيل فواتير شهر أكتوبر تليفون أرضي - أرشيفية
كتبت هبة السيد

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بدأت الشركة المصرية للاتصالات  WE، فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضى، الربع سنوية، لشهر أكتوبر 2019، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg .

فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر يتم سدادها بدءا من 15/10 ولمدة شهر حتى 14 /11 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14/12 ثم من يوم 15/12 يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط آرسال و استقبال.

ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بقطع خدمة الإنترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.

منافذ دفع فاتورة التليفون الارضى

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وإلى جانب الشركة المصرية للاتصالات فإن شركة اتصالات مصر تقدم أيضا خدمات السوق الأرضى كمشغل ثانى فى السوق المصرى وخدمت خدماتها فى هذا المجال منذ عدة أشهر، ويتم سداد فواتير التليفون الأرضى لشركة اتصالات مصر بشكل شهرى.

 


الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالرقم

فاتورة التليفون الارضي لشهر اكتوبر 2019

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2019

فاتورة التليفون الارضى

فاتوره التليفون الارضي

فاتوره التليفون الأرضي

فاتوره التليفون الارضى

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