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كوسوفو تسحب طلب الحصول على عضوية (إنتربول)

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:39 م
كوسوفو تسحب طلب الحصول على عضوية (إنتربول) الانتربول
أ ش أ

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أعلنت كوسوفو سحب طلبها للحصول على عضوية منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، حتى تشكيل حكومة جديدة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية اليوم ، الثلاثاء ، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته راموش هاراديناج طالب - في رسالة - الجمعية العامة لـ(إنتربول) بتأجيل الطلب حتى العام المقبل.

وفشلت كوسوفو - العام الماضي - في محاولتها للانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" كإحدى الدول الأعضاء، بعدما فشلت في الحصول على ثلثي أصوات الدول الحاضرة وهي النسبة المطلوبة لتتمكن من أن تصبح عضوًا كاملًا بالمنظمة.

يذكر أنه في حال تمت الموافقة على انضمام كوسوفو إلى المنظمة فيما بعد، فستكون كوسوفو قادرة على طلب إصدار "إشعارات حمراء" من الإنتربول لاعتقال مسئولين صرب تعتبرهم كوسوفو مجرمي حرب.

وتعد الإشعارات الحمراء إنذارات يتم توزيعها من قبل الإنتربول على جميع الدول الأعضاء للتعرف على الشخص المطلوب اعتقاله من قبل دولة أخرى.

 

 


كوسوفو

الانتربول

منظمة الشرطة الجنائية

صربيا

مجرمى حرب

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