كثافات مرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بسبب زيادة الأحمال

كتبت أمنية الموجى

شهد كوبرى 6 أكتوبر حالة من التكدس المرورى، وتحديدا فى الاتجاه القادم من مدينة نصر، إلى رمسيس وميدان التحرير والمهندسين، وتسببت زيادة الأحمال فى أعداد السيارات فى كثافات مرورية عالية على الطريق.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" مشهد الكثافات المرورية أعلى الكوبرى فى الاتجاه الى التحرير، حيث تسببت كثافات السيارات فى بطئ حركة سير السيارات، فيما يشهد الكوبرى سيولة نسبية تدريجيا، عقب عبور منطقة رمسيس.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة.