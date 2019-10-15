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كاتب سعودى عن زيارة بوتين للخليج: حقبة جديدة لعلاقات متميزة مع الدول الإقليمية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:49 م
كاتب سعودى عن زيارة بوتين للخليج: حقبة جديدة لعلاقات متميزة مع الدول الإقليمية خالد الزعتر
كتب أحمد عرفة

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أكد الكاتب السعودى، خالد الزعتر، أن زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى السعودية ومن ثم إلى الإمارات، يقف خلفها قناعة روسية بأن هذه الدول ذات الثقل السياسى والعسكرى والاقتصادى هى المستقبل وهى مركز القيادة فى منطقة الشرق الأوسط بما تمتلكه من تأثير ودور فاعل فى ملفات الشرق الأوسط.

وقال الكاتب السعودى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "من السعودية إلى الإمارات يقود بوتين روسيا إلى حقبة جديدة من العلاقات المتميزة مع الدول الإقليمية الصاعدة وذات الثقل والتأثير السياسي وهي الرياض وأبوظبي ، خطوة بلا شك من مصلحة موسكو التي تحاول أن تكون لاعب مؤثر في منطقة الشرق الأوسط".

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وتابع خالد الزعتر: "بوتين أخرج روسيا من عزلتها التى عاشت فيها بعد نهاية الحرب الباردة والانهيار السوفيتى، لم يعد العالم ( القطب الأوحد) بل أصبح متعدد الأقطاب فى ظل بروز قوى صاعدة مثل الصين ، يسعى بوتين لإعادة روسيا كلاعب مهم وفاعل في التغيير الحاصل فى النظام الدولى المتعدد الأقطاب ونجح فى ذلك".

وكان الرئيس الروسى قد وصل إلى الإمارات، قادما من السعودية حيث عقد جلسات مباحثات موسعة مع الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، وفيما كان فى استقباله صباح اليوم بالإمارات الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، حيث شهدا توقيع العديد من الاتفاقيات بين روسيا والإمارات. 

 


خالد الزعتر

بوتين

السعوديه

الامارات

زيارة بوتين الى السعودية

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