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فيديو.. تحذير جديد من بلديات لبنان .. ومخاوف من اتساع دائرة الحرائق

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:16 م
فيديو.. تحذير جديد من بلديات لبنان .. ومخاوف من اتساع دائرة الحرائق حرائق لبنان
كتب: أحمد جمعة

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شدد اتحاد بلديات لبنان فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على وجوب أخذ الحيطة والحذر عند القيام بأى أعمال تتأثر بهذه الرياح القوية والحرارة المرتفعة التى تضرب لبنان، وضرورة عدم إشعال أى حريق لتفادى امتداده.

وشهدت عدة مناطق فى لبنان اليوم وأمس  سلسلة من  الحرائق في مناطق مختلفة ، فقد شب حريق بين بلدتي الطيبة ودير سريان وتمت السيطرة عليه بعد تدخل الدفاع المدني اللبنانى - مركز الطيبة بمساعدة أهالي البلدة واقتصرت الأضرار على بعض الأعشاب اليابسة.

كما اندلع حريق بين بلدتي عديسة ورب ثلاثين منطقة المرج وتمت السيطرة عليه بعد تدخل الدفاع المدني مركز الطيبة بمساعدة أهالي البلدة والجرارات الزراعية وسيارة لبلدية عديسة مجهزة بمعدات الإطفاء وقد تضررت بعض أشجار الزيتون.
وتمكنت عناصر الدفاع المدني اللبنانى من مركز الطيبة، من إخماد حريق في بلدة ديرسريان منطقة غرز الدين، حيث تمت السيطرة على النيران، واقتصرت اضرار الحريق على الاعشاب اليابسة.


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شاهد حرائق لبنان

دائره الحرائق تتسع بلبنان

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