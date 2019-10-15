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فيديو..السيسى يستقبل وفدا من المستثمرين المصريين فى الخارج ورئيس شركة تويوتا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:12 م
فيديو..السيسى يستقبل وفدا من المستثمرين المصريين فى الخارج ورئيس شركة تويوتا الرئيس السيسى يستقبل رئيس شركة تويوتا
كتب هيثم سلامة

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتى ستعقد خلال الشهر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر فى الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم فى الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتى تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها.

وأكد السيد الرئيس على اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مجالاتها، وكذا إعداد الخطط المستقبلية وفقاً لرؤية مصر 2030.

من جانب أخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "إيشيرو كاشيتاني" رئيس شركة تويوتا تسوشو اليابانية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار المسئولين بشركة تويوتا، بالإضافة إلى "ماساكي نوكي" سفير اليابان بالقاهرة.

 

 


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