سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

علاج 88 حالة بالمستشفى الميدانى جراء حرائق لبنان

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:47 م
علاج 88 حالة بالمستشفى الميدانى جراء حرائق لبنان حرائق لبنان
محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقل الصليب الأحمر اللبنانى 18 حالة صحية إلى المستشفيات بلبنان، اليوم الثلاثاء، وقدّم الإسعافات الأولية لـ 88 حالة صحية أخرى.
 
و وفقا لموقع "النهار" اللبنانى، على إثر الحرائق التى اندلعت فى عدد من المناطق، وأتت على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية المتنوعة، ولامست المنازل فى عدد منها، وضع الصليب الأحمر اللبنانى فرقه فى حال من الاستنفار كما أقام مستشفى ميدانى أمام مركزه فى الدامور، وتمكّنت فرق الصليب الأحمر اللبنانى منذ ما بعد منتصف ليل أمس الإثنين، وحتى صباح اليوم الثلاثاء من تقديم الإسعافات الأولية فى المستشفى الميدانى وفى عدد من المناطق، ونقل حالات أخرى إلى المستشفيات.
 
حيث تم قدمت المستشفى الميدانى فى الدامور، الإسعافات الأولية لـ 72  حالة صحية، كما قدمت 4 حالات فى منطقة المشرف، 6 حالات فى منطقة الناعمة، 4 حالات فى منطقة الدبية، و2 حالتين فى منطقة زكريت فى قضاء المتن.
 

حرائق لبنان

لبنان

حريق لبنان

لبنان اليوم

الحرائق لبنان

اخبار لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة