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عريقات: سيتم إصدار مرسوم رئاسى بإجراء الانتخابات الفلسطينية عقب الجاهزية لها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:10 ص
عريقات: سيتم إصدار مرسوم رئاسى بإجراء الانتخابات الفلسطينية عقب الجاهزية لها صائب عريقات
أ ش أ

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 أكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه سيتم إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات، حينما يعود رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر، إلى الرئيس محمود عباس، ويبلغه بجاهزية اللجنة لإجرائها في غزة والقدس والضفة الغربية.
 
وقال عريقات - في تصريح عبر تلفزيون فلسطين - "إن الجانب الإسرائيلي خوطب من قبلنا بهذا الشأن، وإذا ما حصلنا على كل المطلوب، سيعود الدكتور حنا ناصر للرئيس عباس ويقول له إنه جاهز لإجراء الانتخابات بالضفة والقدس وغزة، ثم يصدر المرسوم الرئاسي".
 
وأوضح عريقات، أن لجنة الانتخابات المركزية بحاجة إلى 90 يوما منذ إعلان المرسوم الرئاسي إلى فرز الأصوات في صناديق الاقتراع، تتضمن تحديث سجل الناخبين و فتح فترة الاعتراض ثم الدخول لفترة الترشيحات والاعتراضات والقبول والحملات الانتخابية.
 
وذكر عريقات أن رئيس لجنة الانتخابات سيذهب إلى غزة الأسبوع المقبل، للتشاور مع الفصائل بهذا الشأن، مؤكدا أن جميع الفصائل مع إجراء الانتخابات أو التحضير لها.
 
ونوه إلى وجود قرار لدى تنفيذية منظمة التحرير ومركزية فتح وخلال الاجتماعات المنفصلة التي تعقد، بالسعي بكل جهد ممكن لإقناع حماس وكل الفصائل بإجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، مشددا على أن قرار الانتخابات لا يمكن الرجعة عنه، وأنها المدخل لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة بالنسبة للرئيس عباس ومنظمة التحرير ومركزية حركة فتح.

صائب عريقات

منظمة التحرير الفلسطينية

حنا ناصر

الانتخابات المركزية

حركة فتح

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