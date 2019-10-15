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عبد الحكيم عبد الناصر معلقا على العدوان التركى ضد سوريا: مخطط للتفتيت

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:00 ص
عبد الحكيم عبد الناصر معلقا على العدوان التركى ضد سوريا: مخطط للتفتيت عبد الحكيم عبد الناصر
كتب أحمد عرفة

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أكد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أن العدوان التركى على سوريا الذى شنته قوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، منذ الأربعاء الماضى، هو محاولة لتفتيت سوريا، وهو المخطط الذى فشلت فيه تركيا فى خمسينيات القرن الماضى.

وقال عبد الحكيم عبد الناصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن ما يفعله أردوغان الآن فى شمال سوريا هى محاولة لإعادة سيناريو الخمسينات بقيادة مندريس تركيا الذى أجهضته الوحدة المصرية السورية فى فبراير 1958.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت فى بيان لها الاتفاق مع الحكومة السورية التي من واجبها حماية حدود البلاد والحفاظ على السيادة السورية كى يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية لصد هذا العدوان وتحرير المناطق التي دخلها الجيش التركي ومرتزقته المأجورين.


عبد الحكيم عبد الناصر

سوريا

اردوغان

تركيا

امريكا

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