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ضبط 70 صنف أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل صيدليات فى الدقهلية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:32 ص
ضبط 70 صنف أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل صيدليات فى الدقهلية الأدوية المضبوطة
الدقهلية - شريف الديب

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قامت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالدقهلية، بالمرور على عدد من الصيدليات بمدينة المنصورة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، للتأكد من أحكام الرقابة على سوق الدواء المصرى وضبط المخالفين والحفاظ على سلامة المواطنين .

وقد أسفر حملة التفتيش عن ضبط 70 صنف أدويه تشمل أقراص وزجاجات محاليل بأجمالى 6660 قرص، و525 زجاجة محاليل ما بين أدويه منتهيه الصلاحيه معدة ومعروضة للبيع، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية خاصة بمستشفيات هيئة الشرطة، ومحظور تداوله داخل الصيدليات العامة، وتابع للهيئة العامة للتأمين الصحى، وأدوية عينات طبية مجانية محظور تداولها أو بيعها داخل الصيدليات العامة وأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير 

هذا وقد تم تحريز المضبوطات وتحرير عدد من المحاضر بجميع المخالفات بأقسام الشرطة بمعرفة إدارة مباحث التموين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لعدد من الصيدليات لعدم تواجد المدير الصيدلى المسئول أثناء مواعيد العمل الرسمية

وقد أكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات الرقابية تباعا وتطبيق القانون لردع المخالفين.

 

 

 


الدقهلية

التفتيش الصيدلي

ادوية مخالفة

صحة الدقهلية

أدوية محظور بيعها

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